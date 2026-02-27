Arezzo, autobus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti

Spread the love

Grave incidente stradale con cinque feriti all’alba di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 5.30, per causa ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto, un autoarticolato e un autobus di linea del trasporto pubblico locale.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato l’uscita di strada del pullman che, con a bordo otto passeggeri, si è ribaltato su un fianco ai margini della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi dopo l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Cortona.

