Autobus pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo

DUEVILLE – Un autobus di linea con a bordo degli studenti è rimasto bloccato sui binari della linea ferroviaria Vicenza-Schio, nell’incrocio tra via Caprera e via Roma nel comune di Dueville, questa mattina, venerdì 27 febbraio, intorno alle 7.40.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta dalla sede centrale di Vicenza, ha constatato che una sbarra del passaggio a livello aveva perforato il vano motore del mezzo, causando una dispersione di olio sulla sede stradale. Accertata l’assenza di feriti tra gli occupanti, i soccorritori hanno provveduto a contenere la fuoriuscita di liquido mediante l’utilizzo di materiale assorbente e a liberare l’autobus dalla sbarra, impiegando apposita strumentazione da taglio per la rimozione in sicurezza dell’ostacolo.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri da Dueville e Breganze per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso, il personale addetto al tratto ferroviario interessato per le verifiche di competenza, e gli addetti del comune.

