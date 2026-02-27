Elicottero dei vigili del fuoco riporta Mogol da Sanremo a Roma. Piantedosi: “Polemica strumentale”

venerdì, Febbraio 27, 2026
Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato “benissimo, i vigili del fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma, ha risposto a chi gli chiedeva del trasferimento da Sanremo alla Capitale. Nel corso della cerimonia, il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem e subito dopo è stato eseguito e cantato l’inno del Corpo da lui scritto. 

La risposta del Ministro Piantedosi – Non vede un problema il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che infatti sulle polemiche suscitate dal trasferimento ha detto: “Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati”.

https://www.rainews.it/articoli/2026/02/sanremo-un-elicottero-dei-vigili-del-fuoco-riporta-mogol-a-roma-piantedosi-polemica-strumentale-bedb5caf-ea46-4ea1-b0dc-9917510f7ab2.html

