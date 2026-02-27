Esercitazione di sicurezza in galleria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di mercoledì 25 febbraio si è svolta un’esercitazione di sicurezza all’interno della galleria “Pian del Ponte”, situata lungo la Strada Statale 73bis nel comune di Fossombrone, promossa dai tecnici della ANAS – Struttura Territoriale Marche.

È stato simulato uno scenario di incidente stradale con principio di incendio, con l’obiettivo di verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza presenti nella galleria, testare le procedure operative e valutare la capacità di coordinamento tra gli enti coinvolti.

Alle operazioni ha partecipato la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Cagli, che è intervenuta per lol spegnimento del principio di incendio e il soccorso al conducente coinvolto nell’incidente, attivata dalla Sala Operativa 115.

All’esercitazione hanno preso parte, secondo le rispettive competenze, i funzionari del comando VVF, il personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Urbino, i sanitari del 118, i tecnici ANAS, il responsabile del Numero Unico Europeo 112 in videoconferenza e un funzionario della prefettura di Pesaro e Urbino.

L’esercitazione ha consolidato le procedure di intervento congiunto, e ha permesso di verificare i tempi di risposta e la gestione operativa dello scenario, contribuendo così al miglioramento degli standard di sicurezza delle infrastrutture stradali.