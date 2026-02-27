venerdì, Febbraio 27, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Esercitazione di sicurezza in galleria

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di mercoledì 25 febbraio si è svolta un’esercitazione di sicurezza all’interno della galleria “Pian del Ponte”, situata lungo la Strada Statale 73bis nel comune di Fossombrone, promossa dai tecnici della ANAS – Struttura Territoriale Marche.
È stato simulato uno scenario di incidente stradale con principio di incendio, con l’obiettivo di verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza presenti nella galleria, testare le procedure operative e valutare la capacità di coordinamento tra gli enti coinvolti.
Alle operazioni ha partecipato la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Cagli, che è intervenuta per lol spegnimento del principio di incendio e il soccorso al conducente coinvolto nell’incidente, attivata dalla Sala Operativa 115.
All’esercitazione hanno preso parte, secondo le rispettive competenze, i funzionari del comando VVF, il personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Urbino, i sanitari del 118, i tecnici ANAS, il responsabile del Numero Unico Europeo 112 in videoconferenza e un funzionario della prefettura di Pesaro e Urbino.
L’esercitazione ha consolidato le procedure di intervento congiunto, e ha permesso di verificare i tempi di risposta e la gestione operativa dello scenario, contribuendo così al miglioramento degli standard di sicurezza delle infrastrutture stradali.

Potrebbe anche interessarti

Cantù, incendio nella notte in via Monte Rosa

Il Faro

Notte di paura in un palazzo a Milano, evacuati tutti gli inquilini

Il Faro

Afragola, spaventoso incendio alle spalle dell’Ikea: in fiamme un’autocarrozzeria

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *