Fuga di gas da un serbatoio di gpl al Villaggio del Fanciullo, scuola evacuata e vigili del fuoco al lavoro fino a notte

PORDENONE – La valvola di un serbatoio di gpl si è rotta dopo un urto, provocando un’importante fuga di gas che ha fatto scattare l’allarme nelle vicinanze del Villaggio del Fanciullo a Pordenone. È successo la mattina di giovedì 26 febbraio. Il gas è fuoriuscito sia allo stato liquido che gassoso costringendo i pompieri a un lungo intervento proseguito fino a dopo la mezzanotte per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone con un’autopompa e un’autobotte dotati di speciali strumentazioni utilizzate proprio in caso di perdite di gas. Hanno avviato un monitoraggio dell’area per individuare l’origine della perdita e mettere in atto un primo tamponamento meccanico della falla tramite l’inserimento di un cuneo per arrestare la perdita principale. In seguito, hanno azionato l’autopompa per abbattere e disperdere i vapori di gpl con i getti d’acqua potenti, azzerando il rischio di innesco. Vista la complessità dell’intervento e il volume del gas contenuto nel serbatoio, è stato allertato il nucleo Nbcr Regionale del Friuli Venezia Giulia, in arrivo da Trieste con l’attrezzatura necessaria per procedere in sicurezza allo svuotamento e alla bonifica finale del serbatoio.
Il gas è stato fatto fuoriuscire procedendo alla combustione controllata in torcia. Per tutta la durata delle operazioni, l’area circostante è stata costantemente monitorata; eventuali nubi di gas sono state tempestivamente abbattute mediante appositi getti d’acqua nebulizzata.

