Incendio alla Ecoglass, fiamme alte e colonne di fumo nero fanno scattare l’allarme

LONIGO (VICENZA) – Un incendio è scoppiato all’interno della ditta Ecoglass di Lonigo, a Vicenza, oggi pomeriggio, giovedì 26 febbraio, alle 14.30. I vigili del fuoco sono stati allertati da diversi abitanti della zona che, da lontano, hanno visto alte fiamme e dense colonne di fumo provenire dalla struttura industriale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. 

Sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lonigo e di Vicenza arrivati con un’autobotte e un’autoscala. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e le indagini per capire la causa del rogo. 

