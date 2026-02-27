Portonaccio, edificio in fiamme vicino all’uscita della tangenziale: vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Circa alle 21:00 di ieri giovedì 26 febbraio, il rogo, violento e improvviso, è divampato in un manufatto situato all’incrocio con via Alfonso Torelli a pochi metri dallo svincolo della Tangenziale Est.

Una lingua rossa di fuoco che si è elevata nel cielo. Momenti di paura in via di Portonaccio per l’incendio divampato in un manufatto all’incrocio con via Alfonso Torelli. Sul posto, proprio a ridosso dello svincolo della tangenziale, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno spegnendo il rogo.

Sul posto sono accorse immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

I pompieri hanno lavorato incessantemente per circoscrivere le fiamme, che minacciavano di estendersi ai magazzini e ai depositi situati a brevissima distanza.

