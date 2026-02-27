venerdì, Febbraio 27, 2026
cronaca

Tre giovani escursioniste smarriscono il sentiero: recuperate dall’elicottero dei vigili del fuoco

ANANO. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, le squadre dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una camminata sopra il rifugio Capanno Tassoni, in località Acqua Marcia.

Le tre ragazze, accortesi di non essere più in grado di ritrovare la traccia del sentiero e con l’avvicinarsi del tramonto, hanno saggiamente allertato i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie ai sistemi di geolocalizzazione della centrale operativa, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano le disperse.
Il dispositivo di soccorso si è attivato immediatamente coinvolgendo diverse unità da terra e dal cielo. Sono intervenuti i volontari dei distaccamenti di Fanano e Pavullo, che hanno iniziato l’avvicinamento nell’area impervia.

