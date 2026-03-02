Auto esce di strada, piomba per 40 metri nella scarpata e si ribalta contro un muro: conducente miracolato

Spread the love

LONGARONE (BELLUNO) – Rocambolesco incidente nella tarda serata di domenica 1° marzo in località Podenzoi, dove un’automobile è uscita di strada precipitando nella scarpata per oltre 40 metri. Miracolato il conducente, che nonostante lo spavento e alcune contusioni è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. Lunghe e complesse invece le operazioni di recupero del veicolo, finito ribaltato in un prato a ridotto di un muro di cinta.

L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco dopo le 22. Il conducente dell’auto, per cause ora al vaglio, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada, precipitando nella scarpata sottostante e ribaltandosi, tanto da finire la sua corsa sottosopra. Nonostante il volo di oltre 40 metri, il guidatore è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e a dare l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari, che lo hanno visitato e medicato. Per recuperare l’auto è servito il personale del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino-Fluviale) dei pompieri oltre all’autogru, con un’operazione durata diverse ore. In loco anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi.

L GAZZETTINO