Firmata al Viminale la Convenzione tra AiCS e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la promozione dello sport tra il personale

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

È stata firmata il 23 febbraio presso il Ministero dell’Interno – Viminale, a Roma, la Convenzione tra l’Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS) e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata ad agevolare e incentivare la pratica dell’attività sportiva tra tutto il personale del CNVVF.

L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente nazionale AiCS, Bruno Molea, e dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, e ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, senza rinnovo tacito.

Lo sport come parte integrante dell’addestramento

La Convenzione riconosce l’attività sportiva come parte integrante dell’addestramento del personale dei Vigili del Fuoco, sia quale elemento di formazione professionale sia come impegno sociale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con il ruolo del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco – Fiamme Rosse e dei Gruppi Sportivi dei Comandi VV.F., che contribuiscono ad arricchire il patrimonio sportivo nazionale.

AiCS, in qualità di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, mette a disposizione la propria rete nazionale e le proprie strutture territoriali per sostenere e facilitare l’accesso del personale VV.F. alla pratica sportiva.

Affiliazione e copertura assicurativa

Cuore dell’intesa è l’affiliazione all’AiCS finalizzata all’attivazione di una polizza assicurativa che garantisce la copertura per la pratica delle attività sportive amatoriali svolte dal personale dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

Le pratiche di affiliazione dei singoli Comandi VV.F. saranno gestite autonomamente, mentre il tesseramento del personale avverrà tramite le strutture territoriali AiCS presenti nelle diverse aree del Paese.

Le discipline sportive coinvolte

La Convenzione prevede la copertura per numerose attività sportive già praticate in ambito VV.F., tra cui:

Calcio, Ciclismo, Nuoto per salvamento, Pallavolo, Podismo, Sci alpino e nordico, Arrampicata sportiva, Beach volley, Calcio a 5, Ciclocross, Mountain bike, Nuoto, Nuoto in acque libere, Padel, Sci alpinismo, Snowboard, Tennistavolo, Tiro a volo, Trail e Triathlon.

Sono inoltre comprese:

le manifestazioni sportive VV.F. (Campionati Italiani, Regionali e Provinciali);

(Campionati Italiani, Regionali e Provinciali); le attività delle rappresentative nazionali, regionali e delegazioni ufficiali ;

; gli allenamenti presso impianti sportivi autorizzati.

In futuro potranno essere inserite ulteriori discipline, in linea con la mission dell’Ufficio per le Attività Sportive del CNVVF di diffondere sempre più la cultura della pratica sportiva tra il personale.

Un accordo che rafforza una visione comune

La firma della Convenzione conferma una visione condivisa tra AiCS e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: promuovere lo sport come strumento di benessere, prevenzione, coesione e crescita personale, valorizzando il ruolo sociale dell’attività fisica anche all’interno delle istituzioni.

AiCS continuerà a lavorare al fianco del CNVVF per rendere l’accordo pienamente operativo su tutto il territorio nazionale, sostenendo Comandi, Gruppi Sportivi e personale nella realizzazione delle attività previste.