Garbatella e Ostiense, controlli dei Carabinieri: un arresto e due denunce

Una persona arrestata, due denunciate alla Procura e cinque segnalate alla Prefettura per il possesso di stupefacenti per uso personale. È questo il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur nei quartieri Roma Garbatella e Ostiense.

Nel dettaglio, i militari hanno rintracciato un ragazzo egiziano di 17 anni, nato a Roma, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il minore, già collocato in comunità, avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte dal Tribunale per i Minorenni di Roma ed è stato accompagnato presso l’istituto penale minorile Casal del Marmo – Istituto Penale per i Minorenni.

Durante i controlli è stato denunciato un 28enne romano per porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato a bordo della propria auto: nel bagagliaio i Carabinieri hanno trovato una mazza da baseball di oltre 60 centimetri, poi sequestrata.

Un cittadino tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per rapina. L’uomo avrebbe fatto irruzione in un minimarket di via Ostiense minacciando il personale con un coltello e sottraendo una bottiglia di vino. Dopo essersi allontanato, è tornato nei pressi dell’esercizio commerciale dove è stato individuato e bloccato dai militari.

Complessivamente sono state identificate 120 persone e controllati 58 veicoli. Sono state elevate sanzioni al Codice della Strada per un totale di oltre mille euro.

