Prima le fiamme, poi le esplosioni e la colonna di fumo: attimi di paura a Rosà

Spread the love

Prima le fiamme, poi le esplosioni e quindi una densa colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza. Attimi di paura, nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, a Rosà in via Roma.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il rogo sarebbe divampato da un’auto in sosta in un garage di un condominio e poi si sarebbe propagato. Non ci sarebbero feriti o intossicati.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per risolvere la situazione. Per diverso tempo, un tratto di circa 150 metri di via Roma è stato chiuso al traffico fino alla messa in sicurezza. Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche carabinieri e agenti della polizia locale.

https://www.ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/bassano/prima-le-fiamme-poi-le-esplosioni-e-la-colonna-di-fumo-attimi-di-paura-a-rosa-1.12944573