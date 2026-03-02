lunedì, Marzo 2, 2026
Roma alza lo scudo digitale: inaugurata la nuova sala Csoc

EUR – La sicurezza oggi passa anche dai cavi e dai server. E così, nel cuore dell’Eur, dentro il grattacielo della Città Metropolitana, Roma presenta la sua nuova “centrale” contro le minacce informatiche. Si chiama Converged Security Operations Center, in breve Csoc, ed è la nuova sala operativa dedicata alla difesa digitale dell’amministrazione capitolina. A inaugurarla è stato il sindaco Roberto Gualtieri.

Il nuovo quartier generale della cybersicurezza nasce per difendere l’intera infrastruttura informatica del Comune: dai servizi anagrafici ai sistemi per il pagamento online delle multe, passando per le reti digitali di oltre 500 scuole e per circa 16.000 postazioni di lavoro distribuite tra Campidoglio, dipartimenti e aziende capitoline in più di 200 sedi. L’obiettivo è proteggere reti, sistemi, dati personali e servizi digitali utilizzati quotidianamente da milioni di cittadini. Al momento nel centro lavorano dieci professionisti informatici. È stata inoltre realizzata una sala crisi dedicata alla gestione di eventuali disastri cibernetici, pensata per coordinare in tempo reale la componente decisionale con quella operativa.

