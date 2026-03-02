Schianto tra un camion dei rifiuti e due auto: due i feriti, grave un ventenne

Spread the love

Terribile schianto sulla strada che collega Affi alla frazione di Sega di Cavaion nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 marzo. Nell’incidente sono coinvolti diversi veicoli, tra cui un mezzo pesante.

Due le persone rimaste ferite: un giovane di 20 anni che si trovava alla guida di una Toyota Aygo, e l’autista di un camioncino Serit.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri per i rilievi, oltre al Suem 118, che ha preso incarico i feriti: il più grave, un giovane di 20 anni, è stato trasportato in elicottero al Polo Confortini di Borgo Trento in codice rosso, l’altro, l’autista del mezzo Serit, all’ospedale di Peschiera in codice giallo. Le persone che viaggiavano su una Panda, pure coinvolta nello scontro, non hanno riportato traumi.

https://www.larena.it/territorio-veronese/garda-baldo/incidente-sega-cavaion-1.12944113?