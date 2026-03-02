Tutto pronto per il 27° Trofeo Sci Interforze: “Una giornata di sport, valori e orgoglio”

Spread the love

Tutto pronto per il 27° Trofeo Sci Interforze, che si terrà il prossimo venerdì 6 marzo ai Piani di Bobbio (nota località sciistica sul territorio comunale di Barzio). Alla gara parteciperanno un’ottantina di militari in servizio e in congedo appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia della Provincia di Lecco.

La gara è organizzata a cura del Comitato Forze di Polizia – Tempo Libero, che riunisce Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Polizia provinciale, Polizia locale e Croce Rossa Italiana. Inoltre la manifestazione è patrocinata dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Barzio, da Assoarma Lecco, dalla Camera di Commercio Como-Lecco e dal Coni – Comitato regionale Lombardia.

Come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “l’obiettivo della manifestazione non è tanto vincere, quanto stare insieme”. Un vanto, questo trofeo, per la provincia di Lecco, che vede riunite tutte le Forze dell’ordine con spirito ludico e di fratellanza in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione

