lunedì, Marzo 2, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Tutto pronto per il 27° Trofeo Sci Interforze: “Una giornata di sport, valori e orgoglio”

Il Faro
Spread the love

Tutto pronto per il 27° Trofeo Sci Interforze, che si terrà il prossimo venerdì 6 marzo ai Piani di Bobbio (nota località sciistica sul territorio comunale di Barzio). Alla gara parteciperanno un’ottantina di militari in servizio e in congedo appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia della Provincia di Lecco.

La gara è organizzata a cura del Comitato Forze di Polizia – Tempo Libero, che riunisce Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Polizia provinciale, Polizia locale e Croce Rossa Italiana. Inoltre la manifestazione è patrocinata dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Barzio, da Assoarma Lecco, dalla Camera di Commercio Como-Lecco e dal Coni – Comitato regionale Lombardia.

Come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “l’obiettivo della manifestazione non è tanto vincere, quanto stare insieme”. Un vanto, questo trofeo, per la provincia di Lecco, che vede riunite tutte le Forze dell’ordine con spirito ludico e di fratellanza in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione

https://primalecco.it/tempo-libero/eventi/tutto-pronto-per-il-27-trofeo-sci-interforze-una-giornata-di-sport-valori-e-orgoglio/

Potrebbe anche interessarti

Mobilità personale ruoli dei Piloti di Aeromobile, Specialisti di Aeromobile, Nautici di Coperta, Nautici di Macchina nella qualifica dei Vigili del Fuoco.

Il Faro

Trieste, recupero imbarcazione affondata

Il Faro

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *