una stalla, morti centinaia di tori. Il rogo partito da un trattore

Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, ad Avio. L’allarme è scattato attorno alle 17.30 quando una densa colonna di fumo si è alzata dalla zona della stalla che ospita tori.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un trattore presente all’interno della struttura. In pochi minuti il rogo si è esteso al resto dell’edificio, alimentato dai materiali e dal foraggio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Il bilancio è pesantissimo: centinaia di animali avrebbero perso la vita nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Imponente il dispiegamento di corpi in campo per domare le fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Avio, Rovereto, Mori e Brentonico, con il supporto del Corpo permanente partito da Trento.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

