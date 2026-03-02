Vigili del Fuoco rinnovo 2025-2027 al via | salari organici e dignità del servizio pubblico al centro della sfida

Spread the love

A Palazzo Vidoni è iniziato il negoziato per il rinnovo del contratto 2025-2027 dei Vigili del Fuoco. Le discussioni riguardano salari, organici e la dignità del servizio pubblico. Le parti coinvolte si confrontano sulla futura gestione delle risorse e sulle condizioni di lavoro. L’incontro segna un passaggio importante per l’assetto del comparto e il miglioramento delle prestazioni.

Nella cornice istituzionale di Palazzo Vidoni si è aperto il negoziato per il rinnovo del contratto 2025-2027 del Comparto dei Vigili del Fuoco. Un passaggio che coinvolge oltre 35mila donne e uomini del Corpo nazionale, impegnati ogni giorno nel soccorso tecnico urgente, nella protezione civile e nella gestione delle emergenze. L’avvio del tavolo a un solo anno dalla firma del precedente contratto rappresenta un elemento di discontinuità rispetto a una stagione, non troppo lontana, segnata da ritardi cronici nei rinnovi del pubblico impiego. È un dato che va riconosciuto come positivo: la certezza dei tempi è parte integrante della credibilità dello Stato-datore di lavoro.

