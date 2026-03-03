Spread the love

CIVITELLA DEL TRONTO – Nel pomeriggio di oggi una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in contrada Tavolaccio, a Ponzano di Civitella del Tronto, per un incidente con un trattore cingolato che ha coinvolto un agricoltore di 75 anni.

Durante una manovra il conducente è stato investito dal mezzo agricolo e si è ferito ad una gamba e a un piede, probabilmente schiacciati da uno dei cingoli del trattore. Il mezzo si è fermato in un terreno incolto su un leggero pendio, a meno di dieci metri da dove è stato rinvenuto il ferito. I vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Teramo che ha trattato sul posto l’infortunato per i traumi riportati nell’incidente. Il ferito è stato poi portato in barella fino alla zona accessibile ai veicoli e da qui, con un’ambulanza, fino al terreno dove è stato caricato su un elicottero del 118.

Il 75enne è stato ricoverato all’ospedale Mazzini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della stazione di Civitella del Tronto.

https://www.emmelle.it/2026/03/03/agricoltore-finisce-sotto-al-trattore-a-ponzano/