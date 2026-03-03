martedì, Marzo 3, 2026
Ultimo:
cronaca

Avaria in atterraggio sul volo da Milano e Bari, paura a bordo


BARI – Grande apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, a bordo del volo ITA Airways partito da Milano e diretto a Bari con decollo alle 13.30. Durante la fase di atterraggio sul capoluogo pugliese, il comandante ha segnalato un’avaria ed è stato costretto a riprendere quota, dirigendosi inizialmente verso Brindisi.

In cabina si è avvertito un intenso odore di nafta e le manovre di salita e discesa hanno generato tensione tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno vissuto attimi di panico.

Dopo circa 1 ora di volo, e alcuni tentativi di atterraggio, l’aereo è riuscito a toccare terra a Bari. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza, con il velivolo che si è fermato a circa 1 chilometro dalla pista, mentre sul posto erano già schierati mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco pronti a intervenire.

Non si registrano feriti, ma per i passeggeri e l’equipaggio resta il ricordo di un pomeriggio segnato dalla paura e dall’incertezza.

