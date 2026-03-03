Fuga di gas tra le case: evacuate alcune famiglie e strada chiusa, pompieri al lavoro

Spread the love

Un tratto di via Montanari a Ravenna nel quartiere stadio, in corrispondenza dell’incrocio con le vie Levico e Redipuglia, è chiuso al transito dalle 9 di stamani, 3 marzo, per ragioni di sicurezza per il forte odore di gas nell’aria. Alcune famiglie residenti sono state evacuate e i vigili del fuoco sono al lavoro per individuare la provenienza del gas. Sul posto è presente la polizia locale per supporto all’intervento.

