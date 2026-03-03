I Vigili del Fuoco aprono le porte alle scuole: al via le visite didattiche presso il Distaccamento di Francavilla

Spread the love

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Francavilla si trasforma in una speciale aula “a cielo aperto” per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Pascoli” di Torre SS-Erchie. Nell’ambito di un progetto dedicato all’educazione alla sicurezza e allo sviluppo del senso civico, il Comando ha accolto con entusiasmo la richiesta dell’istituto, confermando la piena disponibilità del personale a ospitare una serie di incontri formativi.

Le visite, iniziate lo scorso 24 febbraio, proseguiranno nelle giornate del 3, 6, 10, 17 e 24 marzo, e vedranno la partecipazione di delegazioni composte da circa 20 bambini, accompagnati da docenti e genitori. L’iniziativa sottolinea la vocazione dei Vigili del Fuoco non solo come forza di pronto intervento, ma come punto di riferimento educativo per la cittadinanza. Un’occasione per vedere da vicino le attrezzature utilizzate nelle emergenze; consigli pratici per evitare gli incidenti domestici e soprattutto il racconto del lavoro quotidiano al servizio della collettività.

A testimonianza della grande sensibilità verso le nuove generazioni, diversi operatori hanno offerto la propria disponibilità volontaria per presenziare agli incontri liberi dal servizio di soccorso, contribuendo a rendere l’accoglienza ancora più curata e coinvolgente.

L’obiettivo è trasmettere ai bambini il valore della sicurezza attraverso il contatto diretto con chi, ogni giorno, vigila sulla loro incolumità. La sede operativa diventa così un luogo di apprendimento vivo, dove la cultura della prevenzione si impara guardando negli occhi i professionisti del soccorso.”

Per garantire la massima sicurezza, le visite sono state organizzate in modo da non interferire con le prioritarie esigenze di servizio e con le aree di manovra dei mezzi. La vigilanza sui minori è assicurata costantemente, oltre che dal personale presente, dai docenti e dai genitori accompagnatori.

https://www.ilgazzettinobr.it/attualita/item/43750-i-vigili-del-fuoco-aprono-le-porte-alle-scuole-al-via-le-visite-didattiche-presso-il-distaccamento-di-francavilla