Incidente a Buenos Aires: crollo del tetto in un parcheggio residenziale, scatta l’emergenza

Un crollo si è verificato nelle prime ore di martedì in un complesso residenziale nel quartiere di Parque Patricios, a Buenos Aires. La struttura del tetto del parcheggio sotterraneo ha ceduto, seppellendo decine di veicoli e costringendo i residenti all’evacuazione preventiva.

L’incidente è stato registrato intorno alle 4:45 ora locale, a seguito di una chiamata al servizio di emergenza 911. Squadre di vigili del fuoco e della protezione civile sono arrivate rapidamente sulla scena.

Finora non si segnalano feriti o dispersi, secondo le informazioni del Servicio de Atendimento Médico de Emergence. L’operazione prosegue con le ricerche per garantire la completa sicurezza dell’area colpita.

Il crollo della soletta interrata è avvenuto all’improvviso, generando un rumore descritto dai residenti locali come un’esplosione. Le autorità hanno confermato che l’area interessata è il polmone interno del complesso, dove il cortile si sovrappone al parcheggio.

I residenti hanno segnalato che erano in corso lavori di miglioramento del sistema di drenaggio. Questi interventi miravano a correggere i problemi di perdite d’acqua, ma potrebbero aver contribuito all’instabilità strutturale.