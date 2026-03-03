Palermo, incendiati quattro furgoni di un commerciante: l’uomo denunciò il pizzo

Spread the love

Attimi di panico a Palermo in queste ore dove, per cause ancora da chiarire, un forte incendio è rapidamente scattato all’interno di un parcheggio. L’edificio, in via Antonio Saetta, è stato rapidamente raggiunto dagli agenti di polizia e dai VdF, che hanno spento le fiamme. Secondo quanto è emerso, il bilancio sarebbe di quattro furgoni distrutti. I mezzi, che appartenevano al commerciante, erano infatti parcheggiati all’interno della struttura in cui è divampato l’improvviso rogo.

Adesso rimane da chiarire la dinamica della vicenda, su cui indaga la polizia. La strada è quella delle minacce ed estorsioni, in quanto l’uomo lo scorso anno denunciò i suoi estorsioni dopo un’aggressione e una richiesta di pizzo. Al via le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

