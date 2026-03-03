martedì, Marzo 3, 2026
Vigili del fuoco

Romano unita nel ricordo: 600 iscritti al 5° Memorial “Due Passi con Mauro” – il ricordo di Mauro Nicoli, vigile del fuoco tragicamente scomparso nel 2021.

Romano domenica ha accolto la quinta edizione del Memorial “Due Passi con Mauro”, evento ludico-motorio a passo libero promosso dall’Associazione Amici dei Pompieri Romano, in collaborazione con il Comune di Romano. Una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e al ricordo di Mauro Nicoli, vigile del fuoco tragicamente scomparso nel 2021.

Si è svolta ieri, domenica 1 marzo 2026, a Romano la quinta edizione del Memorial “Due Passi con Mauro”, l’evento ludico–motorio a passo libero promosso dall’Associazione Amici dei Pompieri Romano in collaborazione con il Comune. Fin dalle prime ore del mattino Piazza Roma, sotto Palazzo Muratori, si è riempita di magliette colorate, sorrisi e voglia di stare insieme. L’edizione 2026 ha confermato il forte legame tra la manifestazione e il territorio: sono stati ben 600 gli iscritti ufficiali, ai quali si sono aggiunti amici, familiari e simpatizzanti che hanno voluto unirsi alla festa in centro per condividere un momento di ricordo e partecipazione. Non una gara competitiva, ma un’occasione aperta a tutti, all’insegna del movimento e della condivisione, capace ancora una volta di trasformare la piazza in un grande abbraccio collettivo.

