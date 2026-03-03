VIDEO – Soccorsa una femmina di lupo caduta nel canale artificiale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle 14 di oggi i Vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati nel soccorso di una femmina di lupo nel canale artificiale Giuliari, in via Garofoli nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).

La lupa, presumibilmente caduta nel canale ed impossibilitata a risalite le ripide e scivolose rive di cemento, era riuscita in qualche modo a rifugiarsi in un pilone di una passarella metallica di attraversamento. Le due squadre intervenute, di cui una in assetto da soccorso fluviale e coordinate dal funzionario di servizio, hanno atteso che il narcotico somministrato dalla Polizia Provinciale facesse effetto, per poi avvicinarlo ed assicurarlo con corde e reti. L’animale è stato poi tratto in salvo sulla riva e visitato dai veterinari dell’Ulss.

La femmina di lupo è stata quindi affidata alla Polizia Provinciale per la custodia e le dovute cure, in attesa di ritornare in libertà. Sul posto Polizia Locale di San Giovanni Lupatoto per gestione della viabilità e dei diversi curiosi