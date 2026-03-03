VIDEO – Trovato un cadavere nell’Aniene: potrebbe essere quello di Alessandro Giannetti, finito nel fiume con l’auto dopo un incidente

Spread the love

Un drammatico ritrovamento ha scosso questa mattina il quadrante Nord di Roma. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno segnalato alla Polizia di Stato la presenza di un cadavere nel fiume Aniene, all’altezza dell’incrocio tra via Salaria e via di Torre Salaria.

Secondo le prime ipotesi investigative, il corpo potrebbe appartenere ad Alessandro Giannetti, l’uomo finito con l’auto nel fiume domenica 8 febbraio. La conferma ufficiale avverrà solo dopo gli accertamenti medico-legali, ma il ritrovamento a distanza di quasi un mese dall’incidente conferma la gravità dell’episodio e riapre l’attenzione sulle dinamiche dell’evento.

https://www.thesocialpost.it/2026/03/03/e-lui-trovato-cadavere-nel-fiume-era-scomparso-da-giorni/