L’associazione Dipartimentale ha partecipato, presso le S.C.A.,alla Cerimonia con lo Stendardo Nazionale dell’87° anniversario della fondazine del C.N.V.V.F

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

In occasione dell’ordine anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’associazione Dipartimentale ha partecipato, presso le S.C.A.,alla Cerimonia con lo Stendardo Nazionale. Ad apertura della suddetta,il Comandante ing. Paolo Mariantoni ha espresso vivo riconoscimento e ringraziamento alla nostra Associazione per la costante e preziosa presenza, in nome della Memoria Storica. Cio’ ci ha fatto sentire orgogliosi e fieri di esserci.

Il Presidente Roberto Sabella.