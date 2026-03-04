Appicca un incendio nel centro di accoglienza, 16enne trasferito in carcere: intossicata un’infermiera

Spread the love

Un 16enne è stato trasferito dalla comunità di accoglienza di Casteggio (in provincia di Pavia), dove era ospite da qualche settimana, all’istituto penale per i minorenni ‘Beccaria’ di Milano per ripetute violazioni del regolamento interno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si sarebbe reso protagonista di vari episodi di violenza anche ai danni di altri ospiti e lo scorso 26 febbraio avrebbe appiccato il fuoco che ha seriamente danneggiato la struttura e provocato l’intossicazione di un’infermiera. I militari, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, lo hanno trasferito in carcere nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo.

Il ragazzo, classe 2009 e italiano, era stato affidato in prova alla comunità ‘Recovery for life’ di Casteggio. Là avrebbe compiuto numerosi gesti di teppismo, arrivando anche ad aggredire un’operatrice e altri due ospiti.

