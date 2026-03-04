mercoledì, Marzo 4, 2026
Ultimo:
cronaca

Colpito da un ramo mentre taglia una pianta: soccorso in elicottero nei boschi di Ponzone

Il Faro
Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, nei boschi di Ponzone, frazione del comune di Valdilana, dove un uomo è rimasto ferito durante alcuni lavori di taglio. E’ accaduto approssimativamente nella zona di Roviore.

Le informazioni sono ancora parziali, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un ramo mentre era impegnato ad abbattere una pianta. E l’impatto gli avrebbe provocato traumi tali da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

