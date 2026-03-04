Frontale tra auto e mezzo pesante: un morto, traffico paralizzato

Spread the love

CAMPAGNA LUPIA (VE) – Un grave scontro frontale ha segnato il pomeriggio lungo la SS 309 Romea, nel territorio comunale di Campagna Lupia, dove un mezzo pesante e una monovolume sono rimasti coinvolti in un incidente dalle conseguenze drammatiche. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e, dalle ore 16 di oggi, i Vigili del fuoco sono impegnati con un intervento complesso al km 106+500 della statale.

Secondo quanto comunicato, l’incidente ha coinvolto un camion e un’autovettura tipo monovolume. L’urto è stato tale da rendere necessario un rapido dispiegamento di uomini e mezzi: sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Mestre e Piove di Sacco, per garantire supporto operativo e gestire l’emergenza lungo un’arteria particolarmente trafficata.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate subito sulla monovolume, all’interno della quale il conducente era rimasto incastrato. I pompieri hanno dovuto impiegare attrezzature da taglio e sollevamento, in particolare cesoie e divaricatore, per liberare la persona dall’abitacolo deformato dall’impatto.

Una volta estratto, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Nonostante i tentativi e l’assistenza medica immediata, il medico del SUEM 118 ha purtroppo dovuto constatare il decesso. Diversa la situazione per il conducente del mezzo pesante, che risulta illeso

