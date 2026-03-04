Fumo in cabina prima dell’atterraggio: scatta l’emergenza per un volo in arrivo a Malpensa

Spread the love

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo a bordo di un aereo EasyJet in arrivo a Milano Malpensa da Londra con 74 persone a bordo. Il comandante ha segnalato del fumo in cabina e sono scattate le procedure d’emergenza.

A circa un minuto dall’atterraggio, l’equipaggio ha avvisato la torre di controllo della presenza di fumo in cabina, facendo scattare le procedure di emergenza previste in questi casi. L’aereo è atterrato regolarmente sulla pista dello scalo milanese.

Dopo il contatto con il suolo, il velivolo ha raggiunto autonomamente la piazzola di parcheggio dove lo attendeva, a scopo preventivo, i vigili del fuoco e tre ambulanze. Non si sono registrate criticità durante l’atterraggio. Stando a quanto appreso, non ci sarebbero feriti o intossicati. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate. Non è ancora stato chiarito da dove provenisse il fumo