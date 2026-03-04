Imperia: i bambini della scuola di Infanzia di piazza Roma alla scoperta della caserma dei Vigili del fuoco / Le immagini

Spread the love

Questa mattina, gli alunni della scuola dell’Infanzia di piazza Roma, dell’Istituto comprensivo Littardi, insieme alle maestre, hanno avuto l’opportunità di visitare la caserma dei Vigili del fuoco di Imperia. L’iniziativa, volta a promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sulla sicurezza e il lavoro dei Vigili del fuoco, ha riscosso un grande successo tra i bambini.

Guidati dai Vigili in servizio in caserma, i bambini hanno potuto conoscere da vicino i mezzi e le attrezzature, imparando come si interviene in caso di emergenza.

La visita si è conclusa con un simpatico incontro con i Vigili del fuoco, che hanno risposto alle domande dei bambini e raccontato aneddoti sulla loro attività. Un’esperienza indimenticabile per i più piccoli, che hanno potuto imparare qualcosa di nuovo e divertirsi.

