Vigili del fuoco

Incendio in Ossola: a fuoco ex strutture in legno di Enel

ncendio oggi, mercoledì 4 marzo, a Crevoladossola.

Il rogo è divampato poco dopo le 12: le fiamme hanno interessato alcune strutture in legno di proprietà di Enel attualmente in disuso. La rapidità delle fiamme, alimentata dalla natura combustibile dei materiali, ha richiesto l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con il supporto di un’autobotte e una seconda autobotte proveniente dalla sede di Verbania.

Sul posto le squadre intervenute hanno estinto il rogo evitando che le fiamme si estendessero alle altre strutture in legno adiacenti e hanno poi condotto le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza, garantendo il completo spegnimento dei focolai residui.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Crevoladossola e il personale di Enel.

