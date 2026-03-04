mercoledì, Marzo 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Prende fuoco la canna fumaria, vasto incendio nel centro di Rovato

Il Faro
Spread the love

Vasto incendio a Rovato, a poche decine di metri dalla chiesa di San Rocco. Le fiamme hanno riguardato un’abitazione privata, al civico 17 di via Monte Grappa. L’incendio, partito dalla canna fumaria, ha rapidamente intaccato il tetto dello stabile. Non ci sono feriti: una volta sentito l’acre odore di fumo e viste le fiamme, gli abitanti si sono allontanati rapidamente.

Alte volute di fumo nero e fiamme sono comunque ben visibili in tutto il quadrante settentrionale del centro storico. Impegnati sul posto una mezza dozzina di mezzi (compresa un’autoscala) dei Vigili del Fuoco, arrivati da Brescia, Chiari e Palazzolo sull’Oglio. Sul posto anche l’assessore comunale alla sicurezza, Pieritalo Bosio. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo; successivamente si capirà l’agibilità o meno del caseggiato.

Nelle abitazioni coinvolte abita la famiglia Maranesi, molto nota nella cittadina anche per l’impegno in diverse associazioni. «Vogliamo ringraziare Vigili del Fuoco, Carabinieri e Comune per l’intervento tempestivo e la vicinanza», dice la famiglia.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/incendio-canna-fumaria-centro-rovato-wfxik8wa

Potrebbe anche interessarti

Salvamento: Vigili del fuoco, regionali show

Il Faro

Taranto, ottimo avvio di stagione per il G.S. VV.F. “Carrino” di Brindisi alla regata di selezione 1° Meeting Nazionale Canottaggio

Il Faro

Incendio di una baracca – salvata una persona

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *