Prende fuoco la canna fumaria, vasto incendio nel centro di Rovato

Vasto incendio a Rovato, a poche decine di metri dalla chiesa di San Rocco. Le fiamme hanno riguardato un’abitazione privata, al civico 17 di via Monte Grappa. L’incendio, partito dalla canna fumaria, ha rapidamente intaccato il tetto dello stabile. Non ci sono feriti: una volta sentito l’acre odore di fumo e viste le fiamme, gli abitanti si sono allontanati rapidamente.

Alte volute di fumo nero e fiamme sono comunque ben visibili in tutto il quadrante settentrionale del centro storico. Impegnati sul posto una mezza dozzina di mezzi (compresa un’autoscala) dei Vigili del Fuoco, arrivati da Brescia, Chiari e Palazzolo sull’Oglio. Sul posto anche l’assessore comunale alla sicurezza, Pieritalo Bosio. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo; successivamente si capirà l’agibilità o meno del caseggiato.

Nelle abitazioni coinvolte abita la famiglia Maranesi, molto nota nella cittadina anche per l’impegno in diverse associazioni. «Vogliamo ringraziare Vigili del Fuoco, Carabinieri e Comune per l’intervento tempestivo e la vicinanza», dice la famiglia.

