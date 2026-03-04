mercoledì, Marzo 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Venas di Cadore , incendio nella notte: evacuate 13 persone, edificio inagibile. Audio e Video.

Il Faro
Spread the love

Paura nella notte a Venas di Cadore, frazione del comune di Valle di Cadore, dove un incendio ha colpito un edificio residenziale in via Marconi. L’allarme è scattato alle 1:40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Belluno

Le fiamme hanno completamente distrutto un tipico tabià in legno adibito a ricovero attrezzi, propagandosi all’immobile adiacente, composto da quattro unità abitative, che è stato dichiarato inagibile. Tredici le persone evacuate in via precauzionale: per loro il sindaco ha predisposto soluzioni alloggiative temporanee.

Massiccio il dispiegamento di forze: impegnate 31 unità e 12 mezzi, con personale permanente dei distaccamenti di Belluno e Pieve di Cadore e volontari provenienti dai distaccamenti di Valle di Cadore, Calalzo e Borca di Cadore.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.

https://www.radioclub103.it/2026/03/04/venas-di-cadore-incendio-nella-notte-evacuate-13-persone-edificio-inagibile-audio-e-video/

Potrebbe anche interessarti

 Vigili del fuoco salvano la casa: l’incendio è partito dalla cucina economica dell’abitazione. Trentacinque pompieri al lavoro per quattro ore

Il Faro

Belluno, recuperata la ruspa che ieri era finita nel torrente Boite mentre lavorava sul greto

Il Faro

La Spezia, incidente stradale su viale Italia

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *