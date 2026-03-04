VIDEO – Venas di Cadore , incendio nella notte: evacuate 13 persone, edificio inagibile. Audio e Video.

Spread the love

Paura nella notte a Venas di Cadore, frazione del comune di Valle di Cadore, dove un incendio ha colpito un edificio residenziale in via Marconi. L’allarme è scattato alle 1:40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Belluno

Le fiamme hanno completamente distrutto un tipico tabià in legno adibito a ricovero attrezzi, propagandosi all’immobile adiacente, composto da quattro unità abitative, che è stato dichiarato inagibile. Tredici le persone evacuate in via precauzionale: per loro il sindaco ha predisposto soluzioni alloggiative temporanee.

Massiccio il dispiegamento di forze: impegnate 31 unità e 12 mezzi, con personale permanente dei distaccamenti di Belluno e Pieve di Cadore e volontari provenienti dai distaccamenti di Valle di Cadore, Calalzo e Borca di Cadore.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.

