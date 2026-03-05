Donna caduta nel torrente Cosia – recuperata dai Vigili dl Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente per soccorso a persona a Como, via Piave per donna caduta nel Cosia.

In posto VVF specialisti SAF Como con autoscala, 118 e FF.OO. Arteria stradale chiusa al transito durante le operazioni di soccorso.

L’infortunata è stata avviata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna

Nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo una donna è caduta nel torrente Cosia, a Como, all’altezza di via Piave. L’incidente si è verificato intorno alle ore 15 e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Como con il nucleo specializzato Saf, insieme ai sanitari del 118 e alle Forze dell’ordine. La donna è stata recuperata e trasportata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

