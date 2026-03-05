8 marzo alla Nuvola | mostra fotografica Women for Women Against Violence e Concerto per la Donna – Ingresso gratuito

Spread the love

Roma, – L’8 marzo EUR SpA promuove un programma di iniziative, aperto alla città, di riflessione e sensibilizzazione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna nella prestigiosa cornice della Nuvola di Fuksas, un luogo di incontro capace di esaltare il valore estetico delle opere e la profondità del loro contenuto sociale. Un evento multiforme, che inizierà con una mostra, proseguirà con una performance artistica e terminerà con un concerto, dedicato alle donne.

Programma della serata

Ore 19.00 – Apertura della mostra fotografica “Women for Women Against Violence” ideata e prodotta dall’ Associazione Consorzio Umanitas

La mostra fotografica “Women for Women Against Violence”, progetto di forte impatto sociale, è nata per celebrare i dieci anni dell’omonimo progetto, che utilizza il linguaggio universale della fotografia per accendere i riflettori su due delle principali emergenze che colpiscono il mondo femminile: la violenza di genere e il tumore al seno. Il progetto prende origine dal vissuto personale di Donatella Gimigliano, giornalista e Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, da anni impegnata contro la violenza sulle donne.

“Women for Women Against Violence” si presenta come un’esperienza espositiva immersiva e coinvolgente: 21 ritratti fotografici di grande formato raccontano storie vere di donne che hanno vissuto la violenza o il tumore al seno affiancate da testimonial, premiati con il Camomilla Award, riconoscimento che s’ispira alle virtù benefiche del fiore della pianta che aiuta quelle malate a guarire. Scatti d’autore firmati da Tiziana Luxardo, erede della storica dinastia, che raccontano storie di resilienza, dignità e rinascita.

Un elemento di forte unicità e valore simbolico della mostra è il richiamo all’arte giapponese del kintsugi – arte che consiste nel ricomporre ceramiche rotte unendo i frammenti con lacca urushi e polvere d’oro. Questa tecnica trasforma la rottura in una preziosa cicatrice, valorizzando l’imperfezione come parte unica della storia dell’oggetto – che prende forma nella fotografia simbolo che ritrae Valentina Pitzalis, vittima di una brutale violenza, accanto alla sorella Francesca, affetta da tumore al seno.

L’ingresso gratuito, la forza delle storie vere e il dialogo intergenerazionale rendono la mostra uno spazio vivo di aggregazione civile e culturale, capace di stimolare empatia, riflessione e partecipazione attiva. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Senato della Repubblica, Consiglio Regionale del Lazio, Presidenza Consiglio Comunale, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e Fondazione Italia Giappone.

La mostra sarà aperta, con ingresso gratuito al pubblico, dal 9 al 13 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ingresso La Nuvola – viale Asia, 25). Sarà poi spostata e visitabile dal 16 marzo al 16 maggio 2026, per quanti si recheranno al Palazzo dello Sport per assistere ai concerti.

Ore 19.30 – “Concerto dell’8 marzo per la festa internazionale della donna”

Il concerto sarà preceduto da un saluto della Presidente della Fondazione Tina Lagostena Bassi, Avv. Andrea Catizone cui seguirà una performance artistica dell’attrice Federica Quaranta che interpreterà l’arringa più celebre dell’avvocatessa Lagostena Bassi pronunciata nel processo per stupro del 1978, poi divenuta simbolo della battaglia per il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la morale di cui quest’anno ricorrono i trent’anni dalla sua approvazione.

A seguire, nell’Auditorium della Nuvola, EUR SpA darà spazio alla musica pop con il “Concerto dell’8 marzo per la festa internazionale della donna”. La Gerardo Di Lella Grand Orchestra, con 40 professori diretti dal Maestro Gerardo Di Lella, si esibirà in un repertorio dedicato ai grandi successi della musica pop italiana e internazionale al femminile, con la partecipazione straordinaria di Mariella Nava. Verranno eseguiti brani tra cui Lei, l’Appuntamento, Almeno tu nell’universo, La Donna Cannone, Sally, The Best, Respect e molte altre.

Il concerto sarà presentato dalla giornalista RAI Margherita Basso.

La partecipazione alla mostra e al concerto alla Nuvola sarà gratuita fino a esaurimento posti, prenotando al seguente link:

