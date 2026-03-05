Brindisi, scontro tra mezzo della Brigata San Marco e un’auto: tre militari feriti, uno in codice rosso

Spread the love

Tre militari della Brigata San Marco sono rimasti feriti a Brindisi in un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio nei pressi della zona industriale: uno di loro è stato trasferito in codice rosso in ospedale. I tre erano a bordo di un mezzo militare che si è ribaltato. Coinvolto nell’incidente, che si è verificato nei pressi dei binari in via Fermi, anche il conducente di una Fiat Panda.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale per i rilievi ed il personale sanitario del 118 per le prime cure ai feriti.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1939830/brindisi-scontro-tra-un-camion-militare-che-si-ribalta-e-un-autovettura-tre-feriti.html