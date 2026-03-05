Cronaca. Rimini, il piromane del Motorland si è ustionato al volto prima di scappare

Spread the love

Un attentato incendiario ha colpito una rivendita di veicoli usati situata nella zona nord di Rimini nella serata di martedì. Le telecamere di sicurezza hanno immortalato l’autore del gesto doloso che, nel maldestro tentativo di innescare il rogo, ha finito per procurarsi gravi bruciature al viso prima di darsi a una precipitosa fuga.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.15 nel piazzale esterno della concessionaria Motorland, lungo la Statale Adriatica all’altezza della località Osteria del Bagno. Il fuoco è stato appiccato inizialmente a una Ford Fiesta ma, a causa dell’intenso calore sprigionato dalle fiamme, i danni si sono estesi rapidamente anche ad altre due automobili posteggiate a poca distanza.

L’emergenza ha richiesto il tempestivo dispiegamento dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con un’autobotte e un secondo mezzo di supporto. I pompieri hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire a domare l’incendio e bonificare l’intera area, evitando che il disastro coinvolgesse il resto del parco auto. Le operazioni hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità: la densa coltre di fumo ha infatti costretto le pattuglie della Polizia di Stato a bloccare il traffico sulla Statale per una decina di minuti.

Sulla matrice dell’evento non sussistono ormai dubbi. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno esaminando attentamente i filmati dell’impianto di videosorveglianza, che mostrano in modo inequivocabile l’azione del piromane e il suo successivo ferimento.

