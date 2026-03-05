giovedì, Marzo 5, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Danno fuoco ai materassi, due detenuti intossicati assieme a tre agenti

Il Faro
Spread the love

TERAMO – E’ di cinque intossicati, due detenuti e tre agenti di polizia penitenziaria, il bilancio di un principio di incendio verificatosi in una cella del carcere teramano di Castrogno, ieri sera poco prima della mezzanotte.

Le fiamme si sono sviluppate da due materassi ai quali due detenuti hanno dato fuoco in segno di protesta per il rifiuto di ulteriori dosi di terapia medica. L’allarme è stato tempestivo e ha messo in condizione il personale del penitenziario di intervenire per spegnere il rogo che nel frattempo aveva provocato la diffusione di un fumo denso e acre che ha saturato la cella, intossicando gli occupanti e tre poliziotti penitenziari intervenuti. Tutti sono stati trasferiti nel vicino ospedale Mazzini, dove sono tuttora trattenuti per accertamenti clinici.

https://www.emmelle.it/2026/03/05/danno-fuoco-ai-materassi-due-detenuti-intossicati-assieme-a-tre-agenti/

Potrebbe anche interessarti

 Direzione Centrale per le Risorse Umane – esiti della prova scritta per il concorso interno per ispettori della specialità Aeronautica

Il Faro

In fiamme un’azienda per lo smaltimento di carta nell’Aretino

Il Faro

Video – Corso basico SAF per gli allievi 93° Corso delle Direzioni Umbria e Lazio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *