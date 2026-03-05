giovedì, Marzo 5, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Esplode una bombola di gas in casa: morti marito e moglie

Dramma a Ghilarza, in provincia di Oristano, dove due anziani coniugi hanno perso la vita a causa dell’esplosione di una bombola di gas nella loro abitazione. Le vittime sono Luciano Pinna, 80 anni, e la moglie Antonia, 73. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere stata innescata da una perdita dalla stufa a gas presente nell’appartamento

A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia, Adriano, che ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Per il marito non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata trasportata in elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

https://www.zoom24.it/news/136570637830/esplode-bombola-gas-morti

