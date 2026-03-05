Fiamme in casa in piena notte, vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Spread the love

ALBA DI CANAZEI. Nottata movimentata quella tra ieri e oggi, giovedì 5 marzo, a Canazei, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incendio divampato durante la notte all’interno di un appartamento.

Sono state ore di apprensione ma fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati: la causa dell’incendio a quanto risulta sarebbe stato un surriscaldamento della canna fumaria.

Grazie alla tempestività dell’allarme e alla rapidità dell’intervento, le squadre dei volontari di Canazei e di Campitello sono riuscite a contenere le fiamme evitando che l’incendio si propagasse e salvando l’abitazione da danni ben più gravi.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area e le verifiche necessarie per garantire l’assenza di ulteriori rischi.

