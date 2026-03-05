Frosinone-Pescara, due vigili del fuoco in ospedale dopo lo scoppio di un petardo in campo

Spread the love

Attimi di paura allo Stirpe di Frosinone. La gara di Serie B tra i padroni di casa e il Pescara è stata sospesa 7′ dal 22′ al 29′ del primo tempo a causa dello scoppio di petardi lanciati dal settore ospiti sul terreno di gioco vicino a una bandierina dove si stavano scaldando alcuni giocatori della squadra abruzzese.

Ad avere la peggio sono stati due vigili del fuoco, che hanno accusato giramenti di testa e fischi alle orecchie e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone per essere sottoposti ad accertamenti. Alla ripresa del match, è arrivata la comunicazione dallo speaker dello stadio: “Si invitano i tifosi a non lanciare petardi in campo. Al reiterarsi del gesto, potrebbe essere sospesa la partita per ragioni di ordine pubblico”. Tensione in campo dopo il 2-0 del Pescara firmato Di Nardo tra le proteste della formazione di casa e del pubblico sugli spalti perché realizzato con Cittadini infortunato.

