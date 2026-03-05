 Grande incendio in un magazzino della Florida – I vigili del fuoco intervenuti in massa

Spread the love

MIAMI — Giovedì, i vigili del fuoco hanno combattuto per un vasto incendio di un magazzino vicino a Miami Gardens. Diverse unità dei dipartimenti sono intervenuti sul posto.

L’incendio si è rapidamente trasformato in grosso rogo,che ha richiesto unità aggiuntive.Le comunicazioni via radio di emergenza hanno desritto una situazione caotica, con i vigili del fuoco impegnati in molteplici salvataggi e la possibilità che nell’edificio fossero presenti materiali pericolosi.

MDFR ha esortato le persone a stare lontane dalla zona, soprattutto coloro che soffrono di problemi respiratori.