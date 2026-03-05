Incidente stradale – estratto occupante deella vettura e trasportato al pronto soccorso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

SENIGALLIA (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo delle 18:00 in via Maratea, a Marzocca di Senigallia, per un incidente stradale.

La squadra di Senigallia ha provveduto all’estrazione dell’occupante dell’autovettura coinvolta, successivamente affidato alle cure del personale sanitario e trasportato al pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona