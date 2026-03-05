Incidente stradale. La squadra di Jesi, ha estratto la conducente – trasportata all’ospedale cittadino.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

II Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 10:00 in via Tabano per un incidente stradale. La squadra di Jesi, con attrezzatura idonea per incidenti stradali, ha estratto, in collaborazione con il personale del 118, la conducente, che successivamente è stata trasportata all’ospedale cittadino.

L’autovettura, alimentata a GPL, è stata messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa fino al termine dell’intervento.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.