La terra continua a tremare, nuove scosse nel Calatino e a Ragalna

Una nuova scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 18:04, nel Calatino. Poco prima, alle 17:39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri. Ieri, nella zona sono state almeno quindici le scosse rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la più forte di magnitudo 4.5, le altre tra magnitudo 1.2 e 2.7.