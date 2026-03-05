giovedì, Marzo 5, 2026
La terra continua a tremare, nuove scosse nel Calatino e a Ragalna

A Caltagirone il sisma è stato avvertito alla 18,04. Poco prima, alle 17,39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri

Una nuova scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 18:04, nel Calatino. Poco prima, alle 17:39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri. Ieri, nella zona sono state almeno quindici le scosse rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la più forte di magnitudo 4.5, le altre tra magnitudo 1.2 e 2.7. 

https://www.cataniatoday.it/cronaca/terremoti-calatino-ragalna-nuove-scosse.html
