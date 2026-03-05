giovedì, Marzo 5, 2026
Vigili del fuoco

Savona, le classifiche del VI Campionato Italiano VV.F. di Trail – Memorial Ermano Fossati

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le attività sportive, al 15° Campionato Italiano VV.F. di Corsa Campestre, prova del circuito podistico VV.F. 2026, previsto a Filecchio di Barga (LU) l’11 aprile 2026.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/lucca-xv-campionato-italiano-vvf-di-corsa-campestre

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/03/Classifiche-del-campionato-CIRCUITO-PODISTICO.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/03/Classifiche-del-circuito-podistico-VVF-1-CLASSIFICA-SQUADRE.pdf

