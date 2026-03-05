Scontro auto-camion sulla provinciale 22: un ferito in codice rosso, strada chiusa

Spread the love

Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 9, sulla strada provinciale 22. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un camion e un’auto si sono scontrati violentemente nel territorio comunale di Ballao.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno dovuto operare sulle lamiere per liberare il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato al personale sanitario: a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasferito in elisoccorso verso l’ospedale in codice rosso.