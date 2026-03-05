giovedì, Marzo 5, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Scontro auto-camion sulla provinciale 22: un ferito in codice rosso, strada chiusa

Il Faro
Spread the love

Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 9, sulla strada provinciale 22. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un camion e un’auto si sono scontrati violentemente nel territorio comunale di Ballao. 

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno dovuto operare sulle lamiere per liberare il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato al personale sanitario: a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasferito in elisoccorso verso l’ospedale in codice rosso. 

https://www.cagliaritoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-san-vito.html
© CagliariToday

Potrebbe anche interessarti

Incendio a Roma ovest, rogo di sterpaglie minaccia case e negozi

Il Faro

Cinque vigili del fuoco del New Jersey feriti nell’esplosione di una casa

Il Faro

Una tromba d’aria ha divelto il tetto delle Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *