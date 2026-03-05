giovedì, Marzo 5, 2026
Ultimo:
cronaca

Scontro tra due auto, bambino finisce al Fatebenefratelli di Roma

Il Faro
Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana.

FALERIA – Frontale tra due auto sulla provinciale Falisca, nel territorio di Faleria, due feriti tra cui un bambino. Il piccolo è stato portato al Fatebenefratelli di Roma. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il fatto si è verificato nella serata di mercoledì 4 marzo.

