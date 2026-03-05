Spread the love

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana.

FALERIA – Frontale tra due auto sulla provinciale Falisca, nel territorio di Faleria, due feriti tra cui un bambino. Il piccolo è stato portato al Fatebenefratelli di Roma. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il fatto si è verificato nella serata di mercoledì 4 marzo.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana.

https://www.lafune.eu/scontro-tra-due-auto-bambino-finisce-al-fatebenefratelli-di-roma/